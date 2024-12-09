Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

Японский чипмейкер Kioxia установил цену IPO в Токио

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Японский производитель микрочипов Kioxia Holdings Corp. установил цену первичного размещения акций (IPO) на уровне 1455 иен, сообщает The Japan Times.

Исходя из этого общая стоимость компании будет оцениваться примерно в 819 млрд иен ($5,5 млрд).

Изначально Kioxia объявляла, что планирует продавать акции по цене в диапазоне 1390-1520 иен.

Торги акциями чипмейкера на Токийской фондовой бирже начнутся 18 декабря.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Nomura Holdings и Bank of America.

IPO Kioxia станет третьим по величине в Японии в этом году после размещений Tokyo Metro и Rigaku Holdings. Всего с начала 2024 года в стране в рамках первичных размещений было привлечено 930 млрд иен, что является самым значительным показателем с 2018 года.

Kioxia, бывшее подразделение Toshiba, является третьим по величине производителем чипов памяти в мире, уступая только южнокорейским Samsung и SK Group. Фонд прямых инвестиций Bain Capital выкупил 56%-ную долю в компании в 2018 году, оценив весь бизнес в $18 млрд.

Bain Capital планировал IPO компании еще в 2020 году, но этим планам помешали пандемия коронавируса и напряженные отношения между США и Китаем. Затем фирма рассматривала возможность слияния с американской Western Digital, но переговоры завершились безрезультатно.

Bain Capital Toshiba Токио Япония Kioxia
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владельцем компании, контролирующей бывшие активы Danone в России, стал Руслан Алисултанов

Бюджет РФ

Бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с дефицитом 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП

Bloomberg сообщил о попытках ЕС убедить США смягчить санкции против Газпромбанка

Число и объем IPO в мире в январе-сентябре снизились

Число и объем IPO в мире в январе-сентябре снизились
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии42 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5530 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });