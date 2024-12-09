Японский чипмейкер Kioxia установил цену IPO в Токио

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Японский производитель микрочипов Kioxia Holdings Corp. установил цену первичного размещения акций (IPO) на уровне 1455 иен, сообщает The Japan Times.

Исходя из этого общая стоимость компании будет оцениваться примерно в 819 млрд иен ($5,5 млрд).

Изначально Kioxia объявляла, что планирует продавать акции по цене в диапазоне 1390-1520 иен.

Торги акциями чипмейкера на Токийской фондовой бирже начнутся 18 декабря.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Nomura Holdings и Bank of America.

IPO Kioxia станет третьим по величине в Японии в этом году после размещений Tokyo Metro и Rigaku Holdings. Всего с начала 2024 года в стране в рамках первичных размещений было привлечено 930 млрд иен, что является самым значительным показателем с 2018 года.

Kioxia, бывшее подразделение Toshiba, является третьим по величине производителем чипов памяти в мире, уступая только южнокорейским Samsung и SK Group. Фонд прямых инвестиций Bain Capital выкупил 56%-ную долю в компании в 2018 году, оценив весь бизнес в $18 млрд.

Bain Capital планировал IPO компании еще в 2020 году, но этим планам помешали пандемия коронавируса и напряженные отношения между США и Китаем. Затем фирма рассматривала возможность слияния с американской Western Digital, но переговоры завершились безрезультатно.