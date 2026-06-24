Вознаграждение председателя СД чипмейкера Kioxia взлетело в 15 раз на фоне ИИ-бума

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Японский разработчик чипов постоянной памяти Kioxia Holdings Corp., самая дорогая компания страны, кратно увеличил вознаграждение руководства за минувший финансовый год, который завершился в марте.

Как сказано в отчете компании, вознаграждение председателя совета директоров Стейси Смита за тот фингод выросло примерно в 15 раз - до 4,4 млрд иен ($27 млн), а сложившего в апреле полномочия президента Нобуо Хайасаки - более чем в шесть раз, до 794 млн иен.

Для сравнения: руководитель сегмента чипов южнокорейской Samsung Electronics в прошлом году заработал 5,6 млрд вон ($3,6 млн), глава SK Hynix - 4,2 млрд вон, по данным Chosun Biz. Эти компании также поставляют оперативную память.

Заработки отраслевых топ-менеджеров растут на фоне стабильного дефицита чипов памяти для ИИ. Премиальные чипы Kioxia значительно подорожали благодаря увеличению популярности ИИ-агентов, и компания прогнозирует примерно 30-кратный годовой рост операционной прибыли в апреле-июне.

С начала года акции Kioxia подорожали на бирже почти в девять раз, за последние 12 месяцев - в 37 раз.