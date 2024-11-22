Японский чипмейкер Kioxia планирует провести IPO в Токио на $180 млн

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Японский производитель микрочипов Kioxia Holdings Corp. планирует первичное размещение акций на Токийской фондовой бирже 18 декабря, говорится в документах компании, поданных регулятору.

Kioxia – бывшее подразделение Toshiba по выпуску чипов памяти – намерен разместить акции по цене примерно 1390 иен за бумагу. Окончательная цена будет определена 9 декабря.

Владельцы компании намерены привлечь около 27,7 млрд иен ($180 млн), рыночная стоимость Kioxia составит порядка 750 млрд иен.

Kioxia является третьим по величине производителем чипов памяти в мире, уступая только южнокорейским Samsung и SK Group. Фонд прямых инвестиций Bain Capital выкупил 56%-ную долю в компании в 2018 году, оценив весь бизнес в $18 млрд.

Bain Capital планировал IPO компании еще в 2020 году, но этим планам помешали пандемия коронавируса и напряженные отношения между США и Китаем. Затем фирма рассматривала возможность слияния с американской Western Digital, но переговоры завершились безрезультатно.