"Автозавод СПб" планирует снизить в 2,5 раза производство автомобилей Xcite в 2025 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Производственный план "Автозавода Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) на 2025 год предполагает сборку чуть более 6,5 тысяч автомобилей, что в 2,5 раза меньше объема фактического выпуска 2024 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы компании.

Завод c весны 2024 года ведет крупноузловую сборку кроссоверов под брендом Xcite двух моделей - X-Cross 7 и X-Cross 8. Донорами для них стали автомобили китайской Chery - Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max.

В 2024 году на предприятии было выпущено около 16,5 тысяч машин. При этом изначальный план предполагал объем в 25 тысяч штук и позже был снижен до 20 тысяч, но и этих показателей достичь не удалось.

Как отмечает газета со ссылкой на дилеров, продажи Xcite идут плохо. Это подтверждают данные "Автостат-инфо", по которым в 2024 году в стране было реализовано чуть более 5,5 тысяч этих автомобилей.

Источник "Ведомостей" в правительстве города подтвердил сокращение производственного плана автозавода на 2025 год. Он не исключил, что предприятие ищет возможность загрузить конвейер, запустив новый продукт. Представитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга от комментариев отказался. Представитель Минпромторга переадресовал вопросы газета представителям завода, там от комментариев отказались.

"Автозавод Санкт-Петербург" - бывшая производственная площадка японского концерна Nissan, которая после его ухода из России перешла сначала к подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ", а затем - в собственность "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" пытался наладить на этом заводе, получившем название "Лада Санкт-Петербург", производство китайского кроссовера FAW Bestune T77 под маркой Lada X-Cross 5, но сделать это так и не удалось. В итоге отечественный автопроизводитель отказался от этого актива и вернул его государству. Какой именно госструктуре были передан завод, не уточнялось. Источники РБК предполагали, что актив был возвращен НАМИ. После этого предприятие во второй раз сменило название - на "Автозавод Санкт-Петербург" и стало готовиться к выпуску автомобиля под собственным брендом.