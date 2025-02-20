Поиск

Акционеры "Селектела" переизбрали совет директоров

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Селектел" на внеочередном собрании избрали новый совет директоров и определили его количественный состав из 5 человек, сообщила компания.

Новичком в совете стала директор по юридическим вопросам "Селектела" Ирина Швецова.

Остальные кандидаты входили в прежний состав совета: экс-глава "Мегафона", основатель инвестиционного фонда Tier 5 Геворк Вермишян, гендиректор "Селектела" Олег Любимов, заместитель гендиректора компании по операционной деятельности Владимир Дергачев, а также представитель Servertech Holding Ltd. (крупнейший владелец провайдера) Андрей Голухов.

Еще один представитель Servertech Holding Андрей Лисянский, входивший в прежний состав совета, покинул его.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO в качестве одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре 2024 года гендиректор компании Олег Любимов сказал, что на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.

Селектел Олег Любимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВЭБ предложил застроить бывшие участки Хотина в Москве

Годовая выручка "Яндекса" впервые превысила 1 трлн рублей

Цены на нефть опускаются на данных о росте запасов в США

Фондовые индексы США слабо выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовые индексы США слабо выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году снизился на 17,5% до 3,225 трлн руб.

Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году снизился на 17,5% до 3,225 трлн руб.

Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам

Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились до 13,7% с 14% в январе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5885 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });