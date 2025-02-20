Акционеры "Селектела" переизбрали совет директоров

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Селектел" на внеочередном собрании избрали новый совет директоров и определили его количественный состав из 5 человек, сообщила компания.

Новичком в совете стала директор по юридическим вопросам "Селектела" Ирина Швецова.

Остальные кандидаты входили в прежний состав совета: экс-глава "Мегафона", основатель инвестиционного фонда Tier 5 Геворк Вермишян, гендиректор "Селектела" Олег Любимов, заместитель гендиректора компании по операционной деятельности Владимир Дергачев, а также представитель Servertech Holding Ltd. (крупнейший владелец провайдера) Андрей Голухов.

Еще один представитель Servertech Holding Андрей Лисянский, входивший в прежний состав совета, покинул его.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO в качестве одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре 2024 года гендиректор компании Олег Любимов сказал, что на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.