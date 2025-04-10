Провайдер IT-инфраструктуры "Селектел" в 2024 году нарастил выручку на 29%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Выручка АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) в 2024 году, по аудированной отчетности по МСФО, выросла на 29% - до 13,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В том числе выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов повысилась на 32% - до 11,4 млрд рублей. Доходы от дата-центров составили 1,1 млрд рублей, увеличившись на 1% по сравнению с предыдущим годом. Прочие услуги принесли компании 0,7 млрд рублей доходов - на 33% больше, чем годом ранее.

Компания уточняет, что наибольший темп роста сохраняется у крупных клиентов - 48%. На топ-5 клиентов приходится 15% выручки компании.

Показатель скорр. EBITDA вырос на 24% - до 7 млрд рублей, рентабельность по этому показателю снизилась до 53% с 55% в 2023 году. "Снижение показателя на 2 п.п. по сравнению с 2023 годом вызвано увеличением коммерческих расходов, направленных на привлечение клиентов и увеличение потенциала продаж", - поясняет компания.

Чистая прибыль "Селектела" в 2024 году увеличилась на 19% - до 3,3 млрд рублей.

Отношение чистого долга к скорр. EBITDA выросло до 1,9х на 31 декабря 2024 года с 1,4х годом ранее. Компания называет такую долговую нагрузку комфортной для себя. При этом "Селектел" уточняет, что в расчете показателя долговой нагрузки не участвует скорр. EBITDA приобретенной в декабре компании Servers.ru (ООО "Единая сеть") за период с 1 января по 20 декабря 2024 г., в то время как чистый долг включает задолженность, связанную с выплатой в рамках приобретения этого актива.

Скорректированный свободный денежный поток АО "Селектел" в 2024 году был отрицательным в размере 0,4 млрд рублей против положительного значения в 1,3 млрд рублей годом ранее. Компания поясняет, что это обусловлено активными инвестициями в будущий рост.

"В 2025 году мы продолжим расширение мощностей собственных дата-центров - в эксплуатацию будет введена первая очередь дата-центра Юрловский в Москве на 1 тыс. стойко-мест. Это позволит сохранить темпы развития и эффективно отвечать на растущий спрос со стороны текущих и новых клиентов", - приводятся в сообщении слова гендиректора Selectel Олега Любимова.

По его словам, цель компании - "долгосрочно поддерживать аналогичные темпы роста без снижения показателя рентабельности".

Количество клиентов Selectel достигло 27,8 тыс. на конец года. Рост клиентской базы (+3,8 тыс. клиентов) ускорился в 2 раза по сравнению с 2023 годом, уточнят компания.

Капзатраты составили 5,9 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей - на серверное оборудование, 1,9 млрд рублей - на развитие инфраструктуры дата-центров (c ростом в 1,7 раза в связи с активной фазой развития новой площадки дата-центра "Юрловский" в 2024 году).

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO как одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре 2024 года гендиректор компании Олег Любимов сказал, что на фоне ситуации на рынке "Селектел" пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.