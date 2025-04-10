Поиск

Провайдер IT-инфраструктуры "Селектел" в 2024 году нарастил выручку на 29%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Выручка АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) в 2024 году, по аудированной отчетности по МСФО, выросла на 29% - до 13,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В том числе выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов повысилась на 32% - до 11,4 млрд рублей. Доходы от дата-центров составили 1,1 млрд рублей, увеличившись на 1% по сравнению с предыдущим годом. Прочие услуги принесли компании 0,7 млрд рублей доходов - на 33% больше, чем годом ранее.

Компания уточняет, что наибольший темп роста сохраняется у крупных клиентов - 48%. На топ-5 клиентов приходится 15% выручки компании.

Показатель скорр. EBITDA вырос на 24% - до 7 млрд рублей, рентабельность по этому показателю снизилась до 53% с 55% в 2023 году. "Снижение показателя на 2 п.п. по сравнению с 2023 годом вызвано увеличением коммерческих расходов, направленных на привлечение клиентов и увеличение потенциала продаж", - поясняет компания.

Чистая прибыль "Селектела" в 2024 году увеличилась на 19% - до 3,3 млрд рублей.

Отношение чистого долга к скорр. EBITDA выросло до 1,9х на 31 декабря 2024 года с 1,4х годом ранее. Компания называет такую долговую нагрузку комфортной для себя. При этом "Селектел" уточняет, что в расчете показателя долговой нагрузки не участвует скорр. EBITDA приобретенной в декабре компании Servers.ru (ООО "Единая сеть") за период с 1 января по 20 декабря 2024 г., в то время как чистый долг включает задолженность, связанную с выплатой в рамках приобретения этого актива.

Скорректированный свободный денежный поток АО "Селектел" в 2024 году был отрицательным в размере 0,4 млрд рублей против положительного значения в 1,3 млрд рублей годом ранее. Компания поясняет, что это обусловлено активными инвестициями в будущий рост.

"В 2025 году мы продолжим расширение мощностей собственных дата-центров - в эксплуатацию будет введена первая очередь дата-центра Юрловский в Москве на 1 тыс. стойко-мест. Это позволит сохранить темпы развития и эффективно отвечать на растущий спрос со стороны текущих и новых клиентов", - приводятся в сообщении слова гендиректора Selectel Олега Любимова.

По его словам, цель компании - "долгосрочно поддерживать аналогичные темпы роста без снижения показателя рентабельности".

Количество клиентов Selectel достигло 27,8 тыс. на конец года. Рост клиентской базы (+3,8 тыс. клиентов) ускорился в 2 раза по сравнению с 2023 годом, уточнят компания.

Капзатраты составили 5,9 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей - на серверное оборудование, 1,9 млрд рублей - на развитие инфраструктуры дата-центров (c ростом в 1,7 раза в связи с активной фазой развития новой площадки дата-центра "Юрловский" в 2024 году).

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO как одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре 2024 года гендиректор компании Олег Любимов сказал, что на фоне ситуации на рынке "Селектел" пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.

Selectel Селектел Олег Любимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар умеренно дешевеет к евро и фунту, активно снижается к иене

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $64,8 за баррель

Российский индекс IMOEX2 взлетел к 2780 пунктам на фоне ралли нефти

Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Фондовые индексы США взлетели на новых заявлениях Трампа о пошлинах

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

В России в апреле потребление газа обновляет максимум из-за поздних холодов

Неопределенность на рынках создала риски переговорам Prada о покупке Versace у Capri

Алексею Хотину предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6163 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });