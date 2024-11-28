Акционеры "Селектела" утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 0,58 руб./акция

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 0,58 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 5 декабря 2024 года.

Уставный капитал АО "Селектел" составляет 130 млн рублей, он разделен на 520 млн обыкновенных акций номиналом 0,25 рубля.

Исходя из этого, общая сумма дивидендов по итогам 9 месяцев составит 301,6 млн рублей.

В августе акционеры "Селектела" утвердили дивиденды за I полугодие в размере 1,1 рубля на каждую обыкновенную акцию, суммарно - 572 млн рублей. В апреле была утверждена выплата дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет на общую сумму 1,38 млрд рублей.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO в качестве одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре гендиректор компании Олег Любимов заявил, что на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.