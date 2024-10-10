"Селектел" не видит подходящего окна для IPO на фоне рыночной ситуации

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) по-прежнему не исключает проведение IPO в будущем, но сейчас не видит подходящего окна для выхода на биржу на фоне сложившейся ситуации на рынке, заявил журналистам генеральный директор компании Олег Любимов.

"Мы продолжаем рассматривать выход на IPO как один из вариантов нашего развития. То есть мы видим, что в какой-то момент нам вполне может это понадобиться - как для дополнительного финансирования, так и для других задач" - сказал он.

"Но вот прямо в моменте мы просто в силу нынешнего состояния российского рынка не видим для себя хорошего окна для выхода на IPO. И по таймингу тут не от нас все зависит, а больше от ставки ЦБ, состояния рынка, от настроения на рынке. Поэтому трудно что-то предсказывать", - добавил Любимов.

Ранее в компании неоднократно заявляли, что не исключают проведения IPO как одного из вариантов дальнейшего развития.

В сентябре Банк России зарегистрировал допэмиссию и проспект обыкновенных акций ПАО "Селектел", которые планируется разместить по открытой подписке. Совет директоров "Селектела" в начале августа принял решение о проведении допэмиссии 130 млн обыкновенных акций номиналом 0,25 рубля.

Сейчас уставный капитал АО "Селектел" составляет 130 млн рублей, он разделен на 520 млн обыкновенных акций номиналом 0,25 рубля. В случае размещения всего объема допэмиссии уставный капитал компании увеличился до 162,5 млн рублей.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили LVL1 Management Ltd владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.