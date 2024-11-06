Выручка "Селектела" за 9 месяцев по МСФО выросла на 27%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Выручка АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) за 9 месяцев по МСФО составила 9,5 млрд рублей, что на 27% больше, годом ранее, сообщила компания.

В том числе выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 30% - до 8,2 млрд рублей.

Доходы от услуг дата-центров составили 0,8 млрд рублей, увеличившись на 2%. Доходы от прочих услуг выросли на 31% - до 0,5 млрд рублей.

Показатель скорректированной EBITDA поднялся на 25% - до 5,4 млрд рублей. Компания сохранила рентабельность по скорр. EBITDA на уровне 57%.

Чистая прибыль в январе-сентябре составила 2,7 млрд рублей, увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Капитальные затраты за 9 месяцев 2024 года составили 3,9 млрд рублей. В том числе 2,7 млрд рублей было направлено на серверное оборудование, что почти в 4 раза выше прошлого аналогичного периода. Рост капзатрат в этом сегменте обусловлен ростом масштабов бизнеса и выручки, а также низкой базой 9 месяцев 2023 года, поясняет компания. Кроме того, 1,1 млрд рублей выделено на развитие инфраструктуры дата-центров c ростом в 1,8 раза год к году в связи с активной фазой развития новой площадки дата-центра "Юрловский" в 2024 году.

За 9 месяцев 2024 года скорректированный свободный денежный поток составил 0,2 млрд рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее, что обусловлено активизацией в 2024-2025 годах фазы инвестиций в будущий рост.

Соотношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 1,5х на 30 сентября 2024 года по сравнению с 1,4х на конец 2023 года.

Количество клиентов Selectel достигло 25,7 тыс. на конец отчетного периода, доля крупного и среднего бизнеса в выручке составила 69%.

Количество стоек увеличилось до 3612 с 3500 на 30 июня 2024 года в рамках плана по расширению текущих площадок ЦОД.

"В третьем квартале 2024 года мы планово ввели 112 новых стоек на площадке в Ленинградской области. Это, в сочетании с развитием новой крупной площадки "Юрловский" в Москве, обеспечит нас мощностями для ежегодного роста около 30%, что соответствует темпам роста облачного рынка", - прокомментировал гендиректор "Селектела" Олег Любимов.

Также, по его словам, компания видит ускорение роста выручки от направления облачных инфраструктурных сервисов до 30% год к году, что соответствует темпам развития ключевого для Selectel сегмента рынка. "При этом Selectel планирует поддерживать один из самых высоких уровней рентабельности среди российского IT-рынка", - добавил Любимов.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили LVL1 Management Ltd владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

"Селектел" рассматривает возможность проведения IPO в качестве одного из вариантов дальнейшего развития, однако, по словам гендиректора компании Олега Любимова, на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.