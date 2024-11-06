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Выручка "Селектела" за 9 месяцев по МСФО выросла на 27%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Выручка АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) за 9 месяцев по МСФО составила 9,5 млрд рублей, что на 27% больше, годом ранее, сообщила компания.

В том числе выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 30% - до 8,2 млрд рублей.

Доходы от услуг дата-центров составили 0,8 млрд рублей, увеличившись на 2%. Доходы от прочих услуг выросли на 31% - до 0,5 млрд рублей.

Показатель скорректированной EBITDA поднялся на 25% - до 5,4 млрд рублей. Компания сохранила рентабельность по скорр. EBITDA на уровне 57%.

Чистая прибыль в январе-сентябре составила 2,7 млрд рублей, увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Капитальные затраты за 9 месяцев 2024 года составили 3,9 млрд рублей. В том числе 2,7 млрд рублей было направлено на серверное оборудование, что почти в 4 раза выше прошлого аналогичного периода. Рост капзатрат в этом сегменте обусловлен ростом масштабов бизнеса и выручки, а также низкой базой 9 месяцев 2023 года, поясняет компания. Кроме того, 1,1 млрд рублей выделено на развитие инфраструктуры дата-центров c ростом в 1,8 раза год к году в связи с активной фазой развития новой площадки дата-центра "Юрловский" в 2024 году.

За 9 месяцев 2024 года скорректированный свободный денежный поток составил 0,2 млрд рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее, что обусловлено активизацией в 2024-2025 годах фазы инвестиций в будущий рост.

Соотношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 1,5х на 30 сентября 2024 года по сравнению с 1,4х на конец 2023 года.

Количество клиентов Selectel достигло 25,7 тыс. на конец отчетного периода, доля крупного и среднего бизнеса в выручке составила 69%.

Количество стоек увеличилось до 3612 с 3500 на 30 июня 2024 года в рамках плана по расширению текущих площадок ЦОД.

"В третьем квартале 2024 года мы планово ввели 112 новых стоек на площадке в Ленинградской области. Это, в сочетании с развитием новой крупной площадки "Юрловский" в Москве, обеспечит нас мощностями для ежегодного роста около 30%, что соответствует темпам роста облачного рынка", - прокомментировал гендиректор "Селектела" Олег Любимов.

Также, по его словам, компания видит ускорение роста выручки от направления облачных инфраструктурных сервисов до 30% год к году, что соответствует темпам развития ключевого для Selectel сегмента рынка. "При этом Selectel планирует поддерживать один из самых высоких уровней рентабельности среди российского IT-рынка", - добавил Любимов.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили LVL1 Management Ltd владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

"Селектел" рассматривает возможность проведения IPO в качестве одного из вариантов дальнейшего развития, однако, по словам гендиректора компании Олега Любимова, на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.

Selectel Селектел Лев Левиев Олег Любимов Вячеслав Мирилашвили
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