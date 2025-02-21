Суд увеличил число ответчиков по иску Генпрокуратуры к Митюшову до девяти

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии расширил число ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову с трех до девяти, соответствующее определение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

К заявленным ранее ответчикам (ООО "Управляющая компания "Меркури кэпитал траст", Митюшов и ООО "Корпоративный центр") в качестве соответчиков привлечены АО "Салаватнефтехимремстрой" (прежде определенное как третье лицо по делу), бывшие руководители компаний, являющихся предметом иска: Роман Сабецкий ("Нефтехимремстрой", "Салаватнефтехимремстрой"), Алексей Марченко ("Салаватнефтемаш"), действующий генеральный директор "Салаватский катализаторный завод" Дмитрий Медведев, а также Эдуард Мавлиханов и кипрская Donway Invest Ltd.

Кроме того, отмечается в судебном определении, истец ходатайствовал о применении последствий недействительности ряда ничтожных сделок, заключенных лицами, которые получили статус соответчиков. Уточненное исковое заявление принято судом.

Сообщалось, что в ходе судебного заседания 18 февраля истец также ходатайствовал об уточнении искового требования в части "исключения из перечня имущества, подлежащего взысканию в доход Российской Федерации 100% долей ООО "Ремонтно-механический завод".

Как сообщалось, надзорное ведомство, требует в иске от 24 января применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход РФ акции и доли промышленных предприятий Башкирии.

По мнению истца, фигурант дела, "находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром" использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ОАО"Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

Одновременно с иском Генпрокуратура заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер. В число таких мер вошли, в частности, наложение ареста на активы Митюшова, на все движимое и недвижимое имущество участвующих в деле юрлиц, на все принадлежащие участвующим в деле третьих лицам денежные средства и иные ценности, запрет на выполнение участниками ряда действий.

Ответчики по делу (ООО "Корпоративный центр" и Алексей Митюшов), а также третьи лица (ООО "Салаватский катализаторный завод", "Салаватнефтемаш" и "Подземнефтегаз") попытались добиться отмены и замены обеспечительных мер, однако суд отказался пересматривать это решение.