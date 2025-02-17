Суд не отменил обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к Митюшову

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии 14 февраля отказал участникам процесса по иску Генепрокуратуры к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову в отмене и замене обеспечительных мер, говорится в резолютивной части определения суда, размещенной в картотеке арбитражных дел.

Пересмотреть обеспечительные меры просили ответчики по делу (ООО "Корпоративный центр" и Алексей Митюшов), а также третьи лица (ООО "Салаватский катализаторный завод", "Салаватнефтемаш" и "Подземнефтегаз").

"В удовлетворении заявлений (...) отказать", - говорится в определении суда.

Иск к Митюшову о применении последствий недействительных сделок и взыскании в доход государства акций и долей промышленных предприятий Башкирии Генпрокураутура подала 24 января 2025 года.

По мнению истца, фигурант дела, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром" использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

Одновременно Генпрокуратура заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер. В число таких мер вошли, в частности, арест на активы Митюшова, на все движимое и недвижимое имущество участвующих в деле юрлиц, арест на все принадлежащие участвующим в деле третьих лицам денежные средства и иные ценности, запрет на выполнение участниками ряда действий.

Рассмотрение дела по иску Генпрокуратуры в предварительном судебном заседании назначено на 18 февраля.