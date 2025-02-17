Поиск

Суд не отменил обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к Митюшову

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии 14 февраля отказал участникам процесса по иску Генепрокуратуры к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову в отмене и замене обеспечительных мер, говорится в резолютивной части определения суда, размещенной в картотеке арбитражных дел.

В РоссииГенпрокуратура усмотрела в кейсе Митюшова иностранный контроль за стратпредприятиямиЧитать подробнее

Пересмотреть обеспечительные меры просили ответчики по делу (ООО "Корпоративный центр" и Алексей Митюшов), а также третьи лица (ООО "Салаватский катализаторный завод", "Салаватнефтемаш" и "Подземнефтегаз").

"В удовлетворении заявлений (...) отказать", - говорится в определении суда.

Иск к Митюшову о применении последствий недействительных сделок и взыскании в доход государства акций и долей промышленных предприятий Башкирии Генпрокураутура подала 24 января 2025 года.

По мнению истца, фигурант дела, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром" использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии", став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

Одновременно Генпрокуратура заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер. В число таких мер вошли, в частности, арест на активы Митюшова, на все движимое и недвижимое имущество участвующих в деле юрлиц, арест на все принадлежащие участвующим в деле третьих лицам денежные средства и иные ценности, запрет на выполнение участниками ряда действий.

Рассмотрение дела по иску Генпрокуратуры в предварительном судебном заседании назначено на 18 февраля.

Генпрокуратура Газпром Башкирия Салаватнефтемаш Алексей Митюшов Подземнефтегаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава РФПИ Дмитриев встретится 18 февраля в Саудовской Аравии с делегацией США

Глава РФПИ Дмитриев встретится 18 февраля в Саудовской Аравии с делегацией США

У советника губернатора Ростовской области Гончарова прошли обыски

КТК ограничил прокачку нефти после атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"

Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Задержан замгубернатора Ростовской области Рачаловский

Задержан замгубернатора Ростовской области Рачаловский

Россиянам разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу
Военная операция на Украине

Над регионами РФ за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов в Краснодарском крае

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении девяти дронов над Азовским морем и Краснодарским краем

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5867 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });