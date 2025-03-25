Суд продолжит слушание дела о выводе 150 млрд рублей из "дочки" "Газпрома" 28 марта

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Петербурга объявил перерыв в предварительном судебном заседании по иску Генпрокуратуры к генеральному директору ООО "Русхимальянс" Кириллу Селезневу (ранее возглавлял департамент маркетинга "Газпрома") и бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову до 28 марта.

В карточке дела на сайте суда сообщается, что перерыв в предварительном судебном заседании объявлен до 12:00 28 марта. Также в карточке дел появилось упоминание, что в суд поступили четыре жалобы - одна от ответчика, а остальные - от третьих лиц.

Ранее 25 марта суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом режиме, сообщил из суда корреспондент "Интерфакса".

По версии Генпрокуратуры Селезнев и Митюшов вывели из ООО "Газпром нефтехим Салават" в свою пользу не менее 150 млрд рублей.

Иск к Селезневу и Митюшову был подан 5 марта 2025 года. Также ответчиками по иску выступают Юлия Симакова и ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - строительные решения". Третьими лицами по иску являются ООО "Газпром нефтехим Салават" (Башкирия) и ООО "УК "Меркури кэпитал траст" (Москва). В тот же день суд выдал взыскателю несколько десятков исполнительных листов (к настоящему моменту их число достигло 42).

Как сообщалось, позиция Генпрокуратуры по иску схожа с ее позицией, изложенной в иске к Митюшову, поданному в Арбитражный суд Башкирии в январе 2025 года. Как считает истец, Митюшов, находясь в должности директора ООО "Газпром энерго" и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО "Газпром", использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем. В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

После этого Селезнев и Митюшов, используя свое должностное положение и полномочия, обеспечивали заключение с 2011 года между ООО "Газпром нефтехим Салават" и подконтрольными себе предприятиями "стабильно выгодных для последних контрактов". "Таким образом, названные лица действовали поэтапно и скоординировано с целью обогащения за счет имущества ПАО "Газпром" и государства как его учредителя и основного акционера", - говорится в иске Генпрокуратуры. Часть средств Селезнев и Митюшов направили на зарубежные счета, часть ушла на приобретение бизнеса и недвижимости в России. Имущество и активы были также "переоформлены на иных лиц, в том числе родственников и офшорные структуры".

В числе активов, приобретенных фигурантами дела в России, Генпрокуратура называет производителей нефтегазового оборудования - ООО "Новомичуринский катализаторный завод", ООО "М Индустрия", ООО "М Синтез"; металлоконструкций - ООО "Ферроцинк", ООО "Новые строительные технологии", ООО "Ди Ферро", ООО "Ферроцинк-Дон", ООО "Наши лопатки"; строительные компании - ООО "Центр инжиниринга технологий экспертизы", ООО "Ангстрем", АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - Строительные решения", ООО "Элгад ЗСИ", ООО "Бонолит Калуга", ООО "Поритеп НН", ООО "Аэростоун-Дмитров", ООО "Эко-Золопродукт Рязань", ООО "Калькон Калуга", ООО "Стройэнергопроект"; инвестиционные структуры - ООО "Корпоративный центр", ООО "Севинвест", ООО "Эко-Золопродукт Инвест", ООО "Эколамелли", ООО "Стратегия", ООО "Балтийская инвестиционная компания".

Генпрокуратура потребовала наложить арест на все движимое и недвижимое имущество Кирилла Селезнева (а также Арины Кирилловны и Анастасии Кирилловны Селезневых); Митюшова, его жены Юлии Симаковой, детей - Дмитрия, Кирилла и Владимира Митюшовых; Ирины Путилиной, Елены Русалёвой. Потребовала арестовать многочисленные объекты недвижимости - квартиры и жилые дома в Москве, Санкт-Петербурге, коттеджи в комплексе "Гранд Поляна" в Сочи.