Генпрокуратура РФ подала иск к Митюшову по поводу промышленных активов в Башкирии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала иск к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову в Арбитражный суд Республики Башкортостан, сообщается в арбитражной картотеке.

Иск, относящийся к категории корпоративные споры, подан 24 января, в тот же день суд принял определение об обеспечении иска (текст документа с подробностями обеспечительных мер пока не загружен в базу картотеки). Суд принял заявление к производству и назначил судебное заседание на 18 февраля.

Ответчиками также выступают ООО "Корпоративный центр" (принадлежит Митюшову) и ООО "УК Меркури Кэпитал Траст".

Третьи лица - Банк России, ФАС России, ООО "Газпром нефтехим Салават", АО "Норд Капитал", АО "НРК-Р.О.С.Т.", ООО "Нефтехимремстрой" (НХРС), ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Ремонтно-механический завод" (РМЗ, Салават), ООО "Ремэнергомонтаж" (Салават), АО "Салаватнефтемаш", ООО "Салаватский катализаторный завод", АО "Салаватнефтехимремстрой" и ООО "Техцентр".

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер". ООО "Газпром переработка" (специализированная дочерняя компания "Газпрома") владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания АО "РусГазДобыча" - "РГД переработка Салават".

Митюшов в 2007-2012 годы возглавлял ООО "Газпром энерго".