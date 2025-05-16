Госкомпаниям советуют использовать сервисы оценки юрлиц для договоров с едпоставщиками

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба и Федеральная налоговая служба России рекомендуют госкомпаниям использовать сервисы оценки юрлиц и индивидуальных предпринимателей Налоговой службы при заключении договоров с едпоставщиками. Об этом говорится в совместном письме ведомств на сайте ФАС.

"В целях подтверждения надежности поставщика <...> предусмотреть в положении о закупках (ПоЗ, регламентирует закупочную деятельность субъектов закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - 223-ФЗ) перечень случаев проведения закупки у единственного поставщика, при применении которых заказчик в обязательном случае осуществляет проверку потенциального единственного поставщика посредством Сервисов оценки", - говорится в письме.

Сам 223-ФЗ носит рамочный характер, и госкомпании должны в своих ПоЗ детально прописывать особенности своей закупочной деятельности в соответствии с положениями закона. В частности, документ должен включать в себя требования к закупкам, включая порядок подготовки и проведения закупок, в том числе у едпоставщика.

Под сервисами подразумеваются автоматизированный анализ "финансово-хозяйственного состояния и иной информации, характеризующей деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Формирование соответствующих выписок осуществляется на базе "личных кабинетов налогоплательщиков". Такие выписки потенциальные поставщики смогут предоставлять по требованию заказчиков, если это будет прописано в их ПоЗ.

Как сообщалось, в I квартале текущего года госкомпании разместили 223 тысячи извещений о проведении закупок на 1,94 трлн рублей. Немногим более половины этих закупок, 56,4%, проводились конкурентными способами - 125,8 тысячи извещений на 1,58 трлн рублей. Соответственно, 97,1 тысячи закупок на 357 млрд рублей прошли с использованием неконкурентных механизмов. При этом на закупки у единственного поставщика пришлось около 67 тысяч закупок на 170 млрд рублей.

В 2023 году госкомпании провели 327 тысяч закупок у едпоставщика на 1,3 трлн рублей.