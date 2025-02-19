Поиск

Объем закупок крупнейших госкомпаний РФ у самозанятых в 2024 г. вырос на 64%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых в 2024 году составил 11,9 млрд рублей, что на 64% больше аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства).

"За счет распространения специальной квоты по закупкам у МСП (субъектов малого и среднего предпринимательства - ИФ) на самозанятых сохраняется тренд на рост количества таких поставщиков у госкомпаний, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Причем мы видим не только увеличение объема закупок в денежном выражении, что частично может быть обусловлено экономической ситуацией. Важно, что растет количество договоров и число поставщиков среди самозанятых".

По данным корпорации, в прошлом году самозанятые заключили с госкомпаниями 15 тыс. договоров, что на 20% больше аналогичного показателя 2023 года. При этом число самозанятых, ставших поставщиками госкомпаний, выросло на 18%, до 9 тыс. человек.

В сообщении корпорации отмечается, что в отчетном периоде наибольший объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых пришлось на услуги финансового посредничества и страхования (4,3 млрд рублей), услуги профессиональные, научные и технические (910 млн рублей) и на услуги в области творчества, искусства и развлечений 720 млн рублей.

Как сообщалось, в марте 2020 года вступили в силу поправки к N223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которые приравнивают самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний.

По этой поправке физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получили право принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. То есть на самозанятых распространяются преференции, действующие для субъектов МСП. В их числе обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что в 2023 году крупнейшие госкомпании закупили у самозанятых товаров, работ, услуг на 7,2 млрд рублей (3,3 млрд рублей годом ранее). При этом число таких поставщиков выросло с 4,5 тыс. до 8 тыс. человек.

Корпорация МСП Александр Исаевич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $75,98 за баррель

Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе вырос г/г на 29,4%

Уолл-стрит во вторник слабо выросла, S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит во вторник слабо выросла, S&P 500 обновил рекорд

Вашингтон не отменит антироссийские санкции до мирного соглашения по Украине

Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине
Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });