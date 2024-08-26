Правительство обновило и расширило список госкомпаний для закупок у МСП

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ актуализировало перечень госкомпаний, которые должны согласовывать свои планы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с "Корпорацией МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом в перечень "контролируемых" госкомпаний включено более 220 предприятий и организаций. В то же время из этого же перечня исключено около 160 компаний.

В частности, в перечень вошли предприятия, работающие в области станкостроения, химической промышленности, авиа- и судостроения, микроэлектроники, транспорта, финансов, страхования и т.д.

По действующему закупочному законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема необходимо осуществлять через спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее. При этом крупнейшие госкомпании, в отличие от остальных, по-прежнему должны согласовывать свои планы закупок (в том числе планы закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) у малого бизнеса либо с "Корпорацией МСП" (крупнейшие госкомпании федерального уровня), либо с региональными органами власти (крупнейшие госкомпании регионального уровня).

Под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП подпадают конкретные госкомпании федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельные заказчики федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что в I половине текущего года около 10 тыс. крупнейших госкомпаний (федерального и регионального уровней) заключили со 143,2 тыс. субъектами МСП 429,9 тыс. договоров на 4,1 трлн рублей. При этом в I квартале эти госкомпании заключили с малым бизнесом договоры на 1,6 трлн рублей. Соответственно объем договоров крупнейших госкомпаний с субъектами МСП во II квартале составил 2,5 трлн рублей.