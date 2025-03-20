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FESCO прогнозирует рост контейнерного рынка России в 2025 году на 3%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рост российского контейнерного рынка за 2025 год может составить 3%, сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов журналистам на форуме TransRussia 2025.

"Мы оцениваем рост контейнерного рынка России на 3% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Понятно, что какие-то сегменты вырастут больше, какие-то меньше. Что касается трендов, то видим общее снижение грузопотока через Дальний Восток при увеличении общего грузопотока через Северо-Запад России", - сказал Маслов.

По данным FESCO, контейнерный рынок России в 2024 году увеличился на 5,8% по сравнению с 2023 годом, до почти 6,6 млн TEU.

Транспортная группа FESCO (головная компания ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".

Дальний Восток ДВМП FESCO Росатом Герман Маслов
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