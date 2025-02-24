FESCO планирует в 2025 году поставить второе судно на линию Калининград-Петербург

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") намерена увеличить число судов на линии между Калининградом и Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба группы.

"FESCO с момента запуска два года назад каботажной линии FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line (FSKL) перевезла между этими городами более 40 тыс. TEU. При этом по итогам второго года работы доставлено порядка 25 тыс. TEU, что на 55% больше, чем за первые 12 месяцев работы FSKL", - говорится в пресс-релизе.

Причины роста связаны в том числе с увеличением вместимости сервиса в 2024 году за счет ротации судов. В настоящее время FSKL обслуживается контейнеровозом "ФЕСКО Наварин", его грузовая вместимость составляет свыше 700 TEU, судно также способно перевозить до 150 рефрижераторных контейнеров. В этом году группа рассматривает возможность увеличения флота на линии до двух судов, отмечает пресс-служба.

Помимо этого, для развития контейнерных перевозок в самом западном регионе России FESCO в 2024 году открыла офис в Калининграде, а также начала оперировать собственным грузовым автопарком из 20 тягачей для выполнения доставки "от двери до двери" по территории области.

FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line - первый каботажным сервис группы в Балтийском бассейне, запущенный в феврале 2023 года. Линия соединяет порт Санкт-Петербург с портом Балтийск (Калининградская область). Отправки FSKL из Петербурга осуществляются раз в неделю. Расчетное время прибытия в Балтийск составляет два дня.

Кроме того, благодаря трансшипменту в порту Санкт-Петербург FESCO также отправляет в Калининград грузы из Китая, Индии, Юго-Восточной Азии и стран Персидского залива, которые доставляются в Петербург в рамках внешнеторговой линии FESCO Baltorient Line.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".