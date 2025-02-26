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В РСХБ оценили в 300 млрд руб. потребность в инвестициях в новые элеваторные мощности

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Потребность в инвестициях для расширения элеваторных мощностей РФ для хранения урожая составляет 300 млрд рублей. Такую оценку представил центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка на международной бизнес-конференции "Элеваторы России - 2025" во вторник.

"Исходя из стоимости одной тонны зерна и планов по увеличению объемов производства был рассчитан объем инвестиций. Он составил 300 млрд рублей", - сообщил руководитель центра Олег Князьков.

Он напомнил, что в 2030 году сбор зерна оценивается до 170 млн тонн, масличных - до 36 млн тонн.

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По его словам, расширение элеваторной инфраструктуры может также стать драйвером для роста доходности аграрного производства. В настоящее время многие хозяйства, не имеющие достаточных мощностей для хранения зерна и масличных, вынуждены продавать свою продукцию с колес, а это не всегда выгодно.

Центр сделал анализ средневзвешенных цен на пшеницу 4 класса за последние пять лет. "Он показал, что динамика между минимальным и максимальными ценами - а анализ проводился по ежеквартальным отчетам - очень сильно отличается, разница в ценах – порядка 26%, - сказал он. - Аграриям всегда выгодно придержать зерно и продать позже по более высоким ценам. Но не все могут себе это позволить, потому что у них нет элеваторной инфраструктуры. Особо ярко выраженная волатильность цен была замечена именно в периоды высоких урожаев".

Согласно его презентации, мощности для хранения зерновых и масличных культур в настоящее время оцениваются в 173 млн тонн, из которых 96 млн тонн – склады сельхозпредприятий, 48 млн тонн – элеваторы, 22 млн тонн – мощности перерабатывающих предприятий, 7 млн тонн – специализированные мощности для хранения масличных.

Князьков также заявил, что для создания современной инфраструктуры хранения продукции необходимы "существенные меры господдержки".

РСХБ Россельхозбанк
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