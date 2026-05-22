Россельхознадзор оценил ежегодные потери зерна от вредителей в 7 млн т

Фото: Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - РФ ежегодно теряет до 7 млн тонн зерна из-за вредителей хлебных запасов. Об этом сообщается в презентации руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта на Всероссийском зерновом форуме в Сочи в пятницу.

Вредители, в частности, амбарный долгоносик, влияют и на всхожесть семян пшеницы. Потери всхожести могут составлять до 90%, говорится в презентации.

"Потери достаточно большие", - констатировал Данкверт. В числе причин этого он назвал то, что значительная часть элеваторов была построена еще в советское время.

"В целом до 10% мировых запасов зерновых культур уничтожают "животные" в виде долгоносиков и всех остальных вредителей", - сказал глава Россельхознадзора.

