Поиск

Подписано постановление о продлении экспорта бензина из РФ только для производителей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Подписано постановление о продлении запрета на экспорт бензинов из России до 28 февраля 2025 года, исключение предоставлено компаниям-производителям нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина", - отметила пресс-служба.

ЭкономикаРФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителейРФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителейЧитать подробнее

Ранее в секретариате вице-премьера Александра Новака сообщали, что РФ продлевает на февраль запрет экспорта бензина всем, кроме производителей.

До 31 января действовало постановление о запрете экспорта бензина из России, оно не распространялось на производителей. Это исключение сохранится и в феврале.

В России с 1 марта по 31 августа 2024 года действовал запрет на экспорт бензина, он приостанавливался с 20 мая и до конца июля. Под исключение попали поставки производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн т нефти, по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов.

С 1 сентября по 31 декабря 2024 года запрет снова был введен. В ноябре прошлого года в данное постановление были внесены изменения, согласно которым запрет на экспорт бензина был продлен на январь 2025 года, но под исключение попал экспорт производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн т нефти.

бензин Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США не будут покупать нефть у Венесуэлы при Трампе

Суд удовлетворил иск о взыскании 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход РФ

"СИБУР-Кстово" после пожара перевело производственные установки в резервный режим

Карты "Мир" для иностранцев начали оформлять в петербургском аэропорту

ОБСЕ и лидер Приднестровья отметили прогресс в решении проблемы энергокризиса

ОБСЕ и лидер Приднестровья отметили прогресс в решении проблемы энергокризиса

РФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителей

РФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителей
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе318 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5791 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии156 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });