Подписано постановление о продлении экспорта бензина из РФ только для производителей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Подписано постановление о продлении запрета на экспорт бензинов из России до 28 февраля 2025 года, исключение предоставлено компаниям-производителям нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина", - отметила пресс-служба.

Ранее в секретариате вице-премьера Александра Новака сообщали, что РФ продлевает на февраль запрет экспорта бензина всем, кроме производителей.

До 31 января действовало постановление о запрете экспорта бензина из России, оно не распространялось на производителей. Это исключение сохранится и в феврале.

В России с 1 марта по 31 августа 2024 года действовал запрет на экспорт бензина, он приостанавливался с 20 мая и до конца июля. Под исключение попали поставки производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн т нефти, по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов.

С 1 сентября по 31 декабря 2024 года запрет снова был введен. В ноябре прошлого года в данное постановление были внесены изменения, согласно которым запрет на экспорт бензина был продлен на январь 2025 года, но под исключение попал экспорт производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн т нефти.