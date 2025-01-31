РФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителей

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение о продлении постановления о запрете на экспорт бензина из России до 28 февраля, сообщили "Интерфаксу" в секретариате вице-премьера РФ Александра Новака.

В настоящее время до 31 января действует постановление о запрете экспорта бензина из России, но оно не распространяется на производителей. Это исключение сохранится и в феврале.

В России с 1 марта по 31 августа 2024 года действовал запрет на экспорт бензина, он приостанавливался с 20 мая и до конца июля. Под исключение попали поставки производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн т нефти, по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов.

С 1 сентября по 31 декабря 2024 года запрет снова был введен. В ноябре прошлого года в данное постановление были внесены изменения, согласно которым запрет на экспорт бензина был продлен на январь 2025 года, но под исключение попал экспорт производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн т нефти.