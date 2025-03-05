ФАС пока не видит причин для запрета экспорта бензинов для производителей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Продленного недавно до конца августа запрета на экспорт нефтепродуктов непроизводителями на текущий момент достаточно для контролирования ситуации на внутреннем рынке, предпосылок к тому, чтобы распространить запрет на производителей бензина сейчас нет, считает глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Это, как мы всегда отмечаем, прежде всего, Минэнерго должно понимать объемы, согласовать это с Минфином, и тогда консолидированно будет приниматься решение. Пока мы не видим предпосылок к тому, что требуется такая мера. Она всегда находится в арсенале соответствующих министерств", - сказал чиновник журналистам.

"Сейчас действует запрет на вывоз посредниками, пока достаточно этой меры", - добавил глава ФАС.

Правительство продлило до 31 августа 2025 года действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для посредников. Ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина", - объяснило правительство.

Ситуация с топливом на внутреннем рынке обсуждалась в конце февраля на совещании у вице-премьера Александра Новака. Тогда ведомствам был дан ряд поручений, в том числе, Минсельхозу, Минэнерго и ФАС поручено провести анализ цен на нефтепродукты для сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщил 5 марта Шаскольский, на текущий момент служба не фиксирует жалоб на стоимость топлива для аграриев. "Это работа постоянно проводится, когда начинается период соответствующий. Мы рекомендуем всегда покупать заблаговременно, когда есть благоприятная конъюнктура цен, коллеги этим пользуются. Мы нарушений и жалоб не получали", - сказал он.

Еще одно поручение по итогам совещания у Новака касалось формирования предложений по приоритизации поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом на внутренний рынок путем повышения перевозок нефтепродуктов до 3-й очереди (в настоящее время топливо находится в 6-й группе приоритета перевозок по ж/д). Как отметил Шасколький, существующая очередность была утверждена после длительных согласований и начала работать недавно, но правила недискриминационного доступа к ж/д-инфраструктуре позволяют вносить корректировки при необходимости. "Сейчас есть правила недискриминационного доступа. Мы долго готовились, они были согласованы со всеми участниками рынка, вступили в силу с 1 января. Там есть определенная категорийность. Если будут решения приняты руководством о том, что нужно поменять, значит будут внесены изменения", - пояснил глава ФАС.