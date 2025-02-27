Baidu и CATL будут вместе разрабатывать беспилотные автомобили

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. и крупнейший в мире производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) договорились о партнерстве в ряде сфер, включая разработку беспилотных автомобилей, пишет CnEVPost.

Компании будут сотрудничать в областях автономного вождения, цифровизации, развития сервисов беспилотного транспорта и применения ИИ в производстве.

В частности, они изучат использование в беспилотных автомобилях аккумуляторов и скейтборд-платформ CATL, а также ее продуктов и сервисов в сфере быстрой замены разряженных аккумуляторов.

Партнеры будут совместно изучать и разрабатывать конкурентоспособные продукты в области беспилотных автомобилей и инновационные бизнес-модели, предполагающие повышение удобства транспортных сервисов, заявила CATL.

Baidu за счет своего ИИ-потенциала поддержит цифровизацию CATL в контексте чипов, платформ и приложений.

Это первое партнерство между компаниями.

По данным SNE Research, совокупная установленная емкость аккумуляторов CATL в мире в 2024 году составила 339,3 ГВт.ч, или 37,9% глобального показателя.

Baidu начала развивать технологии автономного вождения в 2013 году. Ее служба беспилотных такси Apollo Go работает более чем в десяти городах материковой части Китая.