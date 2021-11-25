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Baidu запустит платный сервис роботакси на юге Пекина

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Китайская интернет-компания Baidu Inc. запускает первый в стране платный сервис роботакси на юге Пекина, сообщается в пресс-релизе Baidu.

На это ей выдала специальное разрешение администрация Пекина. В соответствии с этим разрешением компания может взимать плату с пассажиров, пользующихся услугами беспилотного такси, в специально созданном для этого районе на юге столицы Китая площадью в 60 квадратных километров.

Сервис будет называться Apollo Go и будет работать ежедневно с 7 утра до 10 вечера. Всего в районе Baidu создала более 600 станций для роботакси.

В сообщении также отмечается, что Baidu до официального запуска сервиса и выхода на рынок тестировала его бесплатно в других китайских городах.

Кроме Baidu аналогичное разрешение получил также стартап Pony.ai Inc., в который инвестировал японский автопроизводитель Toyota Motor Co. Сервис стартапа будет доступен для жителей Пекина с 7 утра до 10 вечера. Всего в районе Pony.ai создал 200 станций.

Котировки акций Baidu растут на 4,4% в ходе торгов в Гонконге в четверг.

Китай Baidu 

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