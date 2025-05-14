Baidu планирует вывести службу роботакси Apollo Go на европейский рынок

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. планирует испытания и запуск службы роботакси Apollo Go в Европе, передает Bloomberg.

В частности, компания ведет переговоры с PostAuto, принадлежащей Швейцарской почте, о развертывании службы автономных такси в Швейцарии, говорит источник агентства. Начать испытания в этой стране планируется до конца года.

Кроме того, Baidu хочет протестировать и запустить Apollo Go в Турции.

Компания уже управляет одним из крупнейших парков роботакси в Китае, в том числе работает в Пекине, Гуанчжоу и Ухане.