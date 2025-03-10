Поиск

BASF назначила организаторов IPO агрохимического бизнеса с возможной оценкой в 20 млрд евро

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Германская BASF SE привлекла Deutsche Bank AG и Goldman Sachs Group Inc. к работе над подготовкой к размещению акций агрохимического подразделения, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, бизнес, занимающийся выпуском средств защиты растений, таких как гербициды и фунгициды, может получить оценку более чем в 20 млрд евро в рамках листинга.

В дальнейшем BASF может привлечь больше банков к размещению акций подразделения, отмечают источники.

Германская химкомпания в сентябре 2024 года объявила о намерении к 2027 году выделить агрохимический бизнес в самостоятельную компанию с последующим выводом на IPO.

По данным СМИ, BASF рассматривает возможность размещения акций подразделения в США, однако также не исключает проведения его IPO в Германии.

Deutsche Bank Goldman Sachs BASF Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американские стартапы привлекли в IV квартале $80 млрд, максимум с 2021 года

Американские стартапы привлекли в IV квартале $80 млрд, максимум с 2021 года
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5979 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });