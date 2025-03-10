BASF назначила организаторов IPO агрохимического бизнеса с возможной оценкой в 20 млрд евро

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Германская BASF SE привлекла Deutsche Bank AG и Goldman Sachs Group Inc. к работе над подготовкой к размещению акций агрохимического подразделения, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, бизнес, занимающийся выпуском средств защиты растений, таких как гербициды и фунгициды, может получить оценку более чем в 20 млрд евро в рамках листинга.

В дальнейшем BASF может привлечь больше банков к размещению акций подразделения, отмечают источники.

Германская химкомпания в сентябре 2024 года объявила о намерении к 2027 году выделить агрохимический бизнес в самостоятельную компанию с последующим выводом на IPO.

По данным СМИ, BASF рассматривает возможность размещения акций подразделения в США, однако также не исключает проведения его IPO в Германии.