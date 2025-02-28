"Автодом" приобрел завод подушек безопасности шведской Autoliv в Тольятти

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Дилерская группа "Автодом", под контроль которой в позапрошлом году перешли активы Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод, приобрела предприятие шведского производителя компонентов систем безопасности автомобиля Autoliv в Тольятти.

Согласно ЕГРЮЛ, с 27 февраля контроль над 100% долей ООО "Аутолив" перешел от шведской Autoliv AB к АО "Автодом" Андрея Ольховского.

В пресс-службе дилера не комментируют условия сделки и цели приобретения актива.

ООО "Аутолив" было зарегистрировано в 2008 году. Компания до 2022 года выпускала на своем предприятии в Тольятти компоненты систем безопасности автомобиля. Там работали цеха по производству ремней и замков безопасности, подушек безопасности, рулевых систем.

Клиентами компании были российские заводы Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Peugeot-Citroen и другие местные предприятия.

Выручка ООО "Аутолив", согласно отчетности компании, в 2021 году была на уровне 2,1 млрд руб., чистая прибыль - 217,7 млн руб. На фоне простоев 2022-2023 годов оборот постепенно обвалился практически до нулевого, а убытки за 2022 и 2023 годы были отражены в размере 1 млрд руб. и 120 млн руб. соответственно. В частности, более чем в 150 млн руб. компания оценила убытки от обесценения своих простаивающих мощностей.