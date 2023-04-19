Дилер "Автодом" стал владельцем завода Mercedes в РФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Дилерская группа "Автодом" закрыла сделку по приобретению российских активов германского автоконцерна Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод (ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", МБМР).

Как следует из данных ЕГРЮЛ, АО "Автодом" стало владельцем 100% долей в МБМР и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей) 18 апреля. Сведения о приобретении дилером контроля над другими местными структурами Mercedes пока не отражены в реестре.

Таким образом, дилер закрыл сделку, которая была анонсирована в конце октября, когда Mercedes официально объявил об уходе из России и намерении продать активы "Автодому". В частности, доли в двух названных компаниях, а также в АО "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус". Президентское разрешение на покупку кэптивного банка дилер получил в начале февраля.

Сумма сделки по продаже российских активов Mercedes не называлась. "Автодом" сообщал, что германскому концерну предоставляется опцион на обратный выкуп долей в переданных юрлицах "за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком".

Минпромторг РФ заявлял, что "Автодом" после сделки сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместный выпуск автомобилей на заводе МБМР. Кроме того, дилеру досталось право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке.

Дилер со своей стороны обещал оперативно подобрать партнера для загрузки завода, не называя претендентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в сентябре заявлял, что идет подбор китайского партнера.

Гендиректор АО "Мерседес-Бенц Рус" Наталья Королева при объявлении о продаже активов в РФ отмечала, что основными приоритетами при согласовании условий сделки было "максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании".

Завод МБМР в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье строился в течение двух лет и открылся весной 2019 г. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск по полному циклу 25-30 тыс. автомобилей в год. Первой моделью предприятия стал седан Е-класса. Планировалось постепенно налаживать выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS.

Дилерская группа "Автодом" основана в конце 1992 г. и имеет 27 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Компания специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле дилера 13 брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes Benz, smart, Volvo, Land Rover, Jaguar, Aurus, Ducati и KTM.

Согласно отчетности АО "Автодом", акционерами компании являются предприниматели Андрей Ольховский (контролирует 50,1% его долей через ООО "Бридж Кэпитал") и Андрей Костин (46,8%).