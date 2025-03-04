Совместная годовая выручка дилерского холдинга "Автодом" и АСЦ выросла на четверть

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совокупная выручка совместно управляемых автодилеров "Автодом" и АвтоСпецЦентр (АСЦ) по итогам 2024 года выросла на 25,5%, до 123,2 млрд рублей, при росте продаж на 50,3%, до 31 392 автомобилей, сообщила пресс-служба холдинга.

В частности, новых автомобилей продано 17 195 штук (+67,8%), выручка от их реализации составила 61,9 млрд рублей (+52%). Более половины проданных новых машин холдинг реализовал с применением кредитных программ, около половины - с использованием trade-in, доля проникновения которого за год выросла на 10 п.п. Средняя стоимость нового автомобиля составила 4,32 млн рублей.

Продажи автомобилей с пробегом составили 14 197 штук (+33,4%), выручка от них - 35,4 млрд рублей. Доля продаж машин с пробегом, реализуемых в кредит, выросла на 27,6 п.п. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в холдинге достигла 2,49 млн рублей.

Загруженность слесарного и кузовного цехов автохолдинга осталась на уровне 2023 года - рост на 3,8% в нормочасах. При этом выручка от услуг по техническому обслуживанию и от реализации запчастей выросла на 22,5%, до 20,97 млрд рублей.

Проникновение КАСКО по новым автомобилям в компании увеличилось на 4 п.п., до 88%. Выручка от реализации финансовых и страховых продуктов подскочила на 73,6% - до 5 млрд рублей.

Численность персонала холдинга за год сократилась на 8%, до 3763 сотрудников.

"Продажи новых автомобилей в России в прошлом году выросли на 48,4%, продажи авто с пробегом - на 6%. Наши результаты - +67,8% и +33,4% соответственно - превышают средние рыночные показатели. Подобная динамика в совокупности с 25-процентным ростом выручки, конечно, не может не радовать и позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее", - сказал через пресс-службу гендиректор группы "Автодом" Андрей Ольховский.

Он прогнозирует, что объем рынка новых автомобилей в России в 2025 году в базовом сценарии может снизиться до 1,3-1,4 млн шт.

"Вызывает серьезное беспокойство политика Банка России по ужесточению нормативов для банков в части выдачи автокредитов, которые являются основным драйвером роста продаж новых автомобилей. Для всего дилерского сообщества очень важно понимать долгосрочную позицию Банка России для формирования стратегии работы в авторитейле, поскольку в связи с ростом ключевой ставки, безусловно, маржинальность бизнеса меняется", - добавил топ-менеджер.

Группа "Автодом" основана в 1992 году и специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В ее портфеле бренды Aito, Audi, Aurus, BMW, BMW Motorrad, BRP, Ducati, Exeed, GAC, Hongqi, Jaecoo, Jaguar, KTM, Lamborghini, Land Rover, LiXiang, Mercedes-Benz, Mini, Omoda, Porsche, Volvo, Zeekr.

Группа АСЦ - один из крупнейших российских автодилеров, работает на рынке с 1998 года. Имеет в портфеле бренды BAIC, Belgee, Changan, Chery, Citroen, Exeed, FAW, Geely, Haval, Hisun, Hyundai, Infiniti, Jetour, JMC, Kaiyi, Kia, Mazda, Nissan, Ora, Skoda, Tank, Volkswagen, Wey. В состав холдинга входит 25 дилерских центров в Москве и ближайшем Подмосковье, а также дилерские центры по продаже грузовых автомобилей марок Howo, Sitrak и МАЗ.

Летом 2021 года "Автодом" и АСЦ объявили об объединении управления для снижения издержек, без слияния.