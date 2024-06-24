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Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье в июле начнет собирать автомобили Exeed

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипове в июле начнет серийно выпускать по договору о контрактной сборке премиальные автомобили Exeed – суббренда китайского автоконцерна Chery, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, серийная сборка Exeed начнется с модели VX. Один из ее источников отмечает, что отгрузки первой партии этих машин должны начаться в августе. Речь идет о проекте контрактной сборки, и "Автодом" получит вознаграждение за каждый собранный автомобиль, говорят собеседники газеты. Один из них знает о сумме в диапазоне 450-500 евро за машинокомплект. Вторая модель должна встать на конвейер в феврале 2025 года.

Согласно данным о декларировании, ООО "Чери Автомобили Рус" получило декларации соответствия на серийно выпускаемые автомобили Exeed типов М51 (модель TXL) и М52 (модель VX), где изготовителем значится сама компания, а производственной площадкой "МБ Рус Мануфэкчуринг" – экс-завод Mercedes в России, отошедший "Автодому". Также есть декларация, где перечислен более широкий перечень моделей и суббрендов Chery, оснащаемых двигателем SQRF4J20C, который в том числе используется в моделях Exeed VX и TXL, а также Jaecoo J8 и Chery Tiggo.

Гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский сказал изданию, что у компании действуют несколько параллельных проектов в части развития завода, по которым достигнуты договоренности. "Количество партнеров значительно больше, чем только группа Chery. Мы готовы собирать по контракту, если это будет необходимо, и для группы Chery", - отметил он. По его словам, завод одновременно будет производить четыре-шесть моделей. В Chery отказались от комментариев.

По данным "Автостата", Exeed – самая популярная сейчас премиальная марка в России. По итогам мая продано почти 3,9 тыс. таких автомобилей, объем всего премиального сегмента "Автостат" за этот месяц оценивает в 11 тыс. машин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне сообщал, что "первый инвестор" на площадке в Есипове уже собрал первые 300 машин в прошлом месяце. "Это серьезная компания, один из лидеров китайского рынка. Хочет выйти на объем 100-120 тыс., в том числе электрических машин", - говорил Воробьев в интервью на ПМЭФ-2024.

Как отмечает "Коммерсантъ", интерес к производству машин Chery есть и у других игроков. Так, группа АГР (объединяет бывшие активы Hyundai и Volkswagen в РФ) также получила декларацию на серийный выпуск автомобилей Chery на экс-площадке VW в Калуге. Как сказано в декларации, планируется выпуск автомобиля типа Т31, изготовителем указана АГР. Но источники газеты говорят, что в части этого проекта определенности нет. В АГР оперативный комментарий изданию не предоставили.

В Chery неоднократно заявляли о возможности локализации. Из отчетности "Чери Автомобили Рус" за 2023 год следует, что компания не отказывается от этих планов и импорт из Китая ведется "в период поиска и подготовки производственных площадок". Пока автомобили Chery встали только на конвейер бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, связанного с АвтоВАЗом, но под другим брендом и без участия Chery в реализации.

Сергей Удалов из "Автостата" отмечает, что организация любой сборки создает потенциал локализации, что даст возможность претендовать на льготы и компенсации, а также поставлять премиум-автомобили в госорганы. По словам эксперта, премиальный сегмент рынка традиционно более стабилен и медленнее реагирует на изменения ситуации, что дает относительную предсказуемость в объемах.

Mercedes-Benz Exeed Chery
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