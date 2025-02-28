Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе увеличился на 1 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе 2025 года увеличился на 1 млрд руб., или на 0,1%, до 916 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в январе уменьшился на 289 млрд рублей, или на 1,3%, до 22 трлн 701 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 февраля составила 4,0%, как и месяцем ранее, оставшись на минимальном за 13 лет уровне (на 1 февраля 2012 года она составляла 3,9%).

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.