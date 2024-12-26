Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре увеличился на 4 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре 2024 года увеличился на 4 млрд рублей, или на 0,3%, до 1,297 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Объем рынка ОФЗ в ноябре вырос на 143 млрд рублей, или на 0,7%, до 20,903 трлн рублей. В результате доля нерезидентов в ОФЗ за месяц не изменилась – осталась на уровне 6,2% (минимум с 1 июня 2012 года, когда она составляла 6,1%).

В январе-ноябре 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 186 млрд рублей, или на 12,5%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.