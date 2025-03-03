Экспорт пшеницы из РФ в феврале стал минимальным для этого месяца за последние 5 лет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале экспортировала 1,9 млн тонн пшеницы (с учетом стран ЕАЭС), что стало минимальным показателем для этого месяца за последние пять лет. Прошлый минимум в 1,93 млн тонн был в феврале 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

По прогнозу аналитиков, в марте экспорт, скорее всего, будет на уровне 1,5-1,7 млн тонн. Это самый низкий показатель с марта 2021 года (1,02 млн тонн). "Столь резкое снижение экспорта обусловлено глубоко отрицательной доходностью для экспортеров при текущих ценах предложения внутри страны и уровнях внешнего спроса", - заявили в центре.

По данным центра, экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте стабилизировались на уровне $252 за тонну (FOB). Цена на румынскую пшеницу за неделю опустилась на $6 до $244, французскую – на $7 до $237, американскую – на $14 до $238 за тонну. Аргентинская пшеница подорожала на $2 до $241 за тонну.

Биржевой рынок пшеницы продолжал падение. Майский фьючерс CBOT в Чикаго закрыл торги в пятницу на месячном минимуме $204 за тонну (минус 8% к закрытию предыдущей недели). Майский контракт MATIF упал до $238 (на 3%).

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ к предыдущей неделе не изменились и составили 18 000-18 200 рублей (без НДС). Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге снизились на 150 рублей до 18 800-19 200 рублей за тонну.

Внутренний рынок пшеницы немного укрепился. На юге цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) составили около 16 000-16 500 рублей за тонну без НДС (в среднем рост на 50 рублей), в центре – 15 700-16 100 рублей (без изменений), в Поволжье – 15 800-16 200 рублей (рост на 150 рублей). В Сибири цены на пшеницу 4-го класса выросли на 150 рублей до 12 000-12 500 рублей за тонну.