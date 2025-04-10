В 2026 году будет применен понижающий коэффициент для распределения квоты на экспорт зерна

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU -Минсельхоз обещает в 2026 году использовать понижающий коэффициент при распределении квоты на экспорт зерна для тех компаний, которые полностью не выберут квоты, предоставленные в 2025 году.

"В 2026 году Минсельхоз будет рассчитывать объем основной части тарифной квоты на вывоз зерновых культур с учетом понижающего коэффициента для тех, кто не использовал распределенные на 2025 году объемы полностью", - сообщило ведомство.

Компании, которым распределена квота и которые намерены сократить полученные объемы, могут по 20 апреля 2025 года через портал Госуслуг подать в Минсельхоз заявление на уменьшение. Сокращенные объемы будут добавлены к дополнительной части квоты, на них смогут претендовать другие экспортеры.

Минсельхоз напомнил, что в 2025 году квота на экспорт пшеницы составляет 10,6 млн тонн, в том числе 8,6 млн тонн - основная часть, 2 млн тонн - дополнительная.

Механизм отказа от части квоты и использования понижающего коэффициента при ее распределении был введен постановлением правительства, принятым в июне 2023 года. С 2024 года в соответствии с этим документом квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) распределяется, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Новый механизм также дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. На 2024 год квота была равна 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.