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Казахстан обещает ОПЕК компенсировать перепроизводство нефти в более ранние сроки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Казахстан намерен раньше срока компенсировать перепроизводство нефти с января 2024 года в рамках сделки ОПЕК+, сообщило Минэнерго республики.

"Казахстан примет дальнейшие меры для выполнения своих обязательств, включая представление обновленного плана компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объемам с января 2024 года", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве заверили, что в феврале Казахстан "принял все необходимые меры для выполнения своих обязательств".

На виртуальной встрече 3 марта 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Казахстан "по-прежнему полностью привержен своим обязательствам по соглашению ОПЕК+, включая компенсационный механизм", добавили в министерстве.

В середине января в Минэнерго сообщали, что компенсационный период для перепроизведенных объемов продлен до конца июня 2026 года.

ОПЕК Минэнерго Казахстан Алмасадам Саткалиев
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