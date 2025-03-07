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Казахстан оптимизирует добычу нефти в марте ради обязательств перед ОПЕК

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Казахстан планирует оптимизировать добычу нефти в марте для выполнения обязательств перед ОПЕК+, сообщил на пресс-конференции в Астане замминистра энергетики Алибек Жамауов.

"До необходимого уровня, до выполнения наших обязательств по ОПЕК+", - добавил он, отвечая на вопрос об объемах сокращения.

Казахстан намерен раньше срока компенсировать перепроизводство нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Мы провели консультации с участниками и акционерами международных консорциумов, эту работу продолжим уже на следующей неделе на уровне первых руководителей крупных компаний. Мы говорим об ExxonMobil, Total, Shell и других акционерах, в рамках которых мы поставили достаточно серьезную задачу перед ними по снижению объемов добычи нефти в Казахстане с целью достижения плановых параметров. Разговор был продуктивным, и мы не получили отказа. Очень хорошо обсудили возможности реализации данной задачи, поставленной правительством Казахстана", - сказал глава Минэнерго.

По словам Саткалиева, расширенная добыча нефти на месторождении Тенгиз запланирована на вторую половину 2025 года.

"В настоящее время данные работы продолжаются, и месторождение не планируется выводить на полную мощность. В соответствии с нашими планами, мы планируем, что она выйдет на полную мощность во второй половине текущего года", - сообщил он.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн. Расположено на территории Атырауской области.

Участниками компании-оператора месторождения - ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

ExxonMobil Chevron Shell Total КазМунайГаз Казахстан ЛУКОЙЛ
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