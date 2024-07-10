Минфин предложил разрешить биржам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает разрешить компаниям из реестра бирж и торговых систем проводить организованные торги цифровой валютой, но при этом открыть их только для ограниченного круга "особо квалифицированных" инвесторов, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с идеями министерства.

По его словам, это предложение содержится в проекте отзыва правительства, которое подготовило министерство в конце июня на два депутатских законопроекта: о регулировании майнинга криптовалют (№ 237585-8) и о расчетах в цифровой валюте в рамках экспериментального правового режима (№ 341257-8).

Разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал еще в конце 2022 года Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ. На данный момент в Госдуме находится законопроект, который наделяет ЦБ правом с 1 сентября 2024 года приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Минфин в своем отзыве на данный законопроект отмечает, что расчеты в цифровых валютах для участников ВЭД можно разрешить в рамках не специального, а общего регулирования. Для этого нужно признать цифровую валюту в качестве валютной ценности. При этом, по словам источника, Минфин в качестве эксперимента предлагает биржам и торговым системам разрешить торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов и в данном случае признать цифровую валюту товаром.

"Предлагается дополнительно рассмотреть в рамках общего регулирования возможность признания цифровой валюты в качестве валютной ценности и возможность осуществления валютных операций с цифровыми валютами, в том числе использования цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам), а также предусмотреть в рамках проведения эксперимента возможность установления специального регулирования по проведению организованных торгов цифровой валютой, признаваемой товаром, на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы для ограниченного круга "особо квалифицированных" инвесторов", - говорится в проекте заключения правительства. Критерии отнесения к категории таких инвесторов в документе не приводятся.

Таким образом, расчеты в цифровых валютах предлагается разрешить всем участникам ВЭД, а покупку цифровой валюты на российских биржах - ограниченному кругу инвесторов в рамках эксперимента.

Сейчас в реестре лицензий бирж и торговых систем ЦБ находится 7 компаний: "Московская биржа", "СПБ биржа", Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ), "Восточная биржа", "Национальная товарная биржа", биржа "ЦТС".

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что крупнейшие российские биржи обладают инфраструктурой, которая позволит им моментально начать обслуживание криптовалютного потока. "Наши, "Московская биржа" и "СПБ биржа", товарная биржа санкт-петербургская (СПбМТСБ - ИФ), они уже такую работу активно проводят. Я имею в виду по освоению рынка, по тому, как наладить соответствующую работу (...), если только правовые условия создать для их работы, они моментально включатся в процесс. Поэтому я не думаю, что какие-то проблемы с этим будут", - говорил депутат ранее, отвечая на вопрос, каким образом будет исполняться поручение премьер-министра по выработке совместной позиции министерств по введению международных расчетов в цифровых валютах в условиях, когда в России нет собственных криптобирж.

Минфин с 2022 года последовательно выступал за комплексное регулирование цифровых валют и даже подготовил законопроект, который предполагал легализацию криптобирж в России, но консенсуса с ЦБ по нему достигнуто не было, поэтому был выбран другой путь - проведение эксперимента, то есть использование цифровых валют для международных транзакций в рамках экспериментальных правовых режимов. С данной идей ЦБ согласился, но по-прежнему выступал против легализации расчетов в криптовалюте внутри страны. В сентябре 2024 года директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявлял, что сомневается в необходимости тестировать использование криптовалюты в экспортных расчетах через экспериментальные правовые режимы (ЭПР), так как данной идее уже почти год, и за этот период "все эксперименты пройдены" на практике.

"Честно скажу, нам больше нравится комплексный подход без всяких экспериментальных режимов, потому что сколько можно экспериментировать, уже в принципе вся страна этим занимается. Мне кажется, мы уже результаты этого эксперимента понимаем", - сказал тогда Чебесков.

Согласно действующему законодательству, резиденты РФ не могут рассчитываться в криптовалюте, организация оборота криптовалют в России находится в "серой зоне", при этом покупка криптовалюты на зарубежных биржах не запрещена.

Дата рассмотрения обоих законопроектов (по регулированию майнинга и оборота криптовалют для ВЭД) в Госдуме пока не определена. Они были включены в план на июнь, но так и не были рассмотрены.