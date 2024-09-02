Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа не собирается участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, заявил руководитель цифровых проектов и продуктов биржи Николай Труничкин.

Госдума в июле приняла пакет законов об эксперименте по легализации цифровых валют в России, в том числе о возможности проведения биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.

"У "Московской биржи" нет планов по торгам криптовалютой", - сказал Труничкин журналистам.

О планах активно участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой ранее сообщала "СПБ биржа" .