Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа не собирается участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, заявил руководитель цифровых проектов и продуктов биржи Николай Труничкин.
ЭкономикаДепутаты согласились на экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем ЦБЧитать подробнее
Госдума в июле приняла пакет законов об эксперименте по легализации цифровых валют в России, в том числе о возможности проведения биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.
"У "Московской биржи" нет планов по торгам криптовалютой", - сказал Труничкин журналистам.
О планах активно участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой ранее сообщала "СПБ биржа" .