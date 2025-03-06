Поиск

Экспорт угля по сети РЖД вырос в январе-феврале на 3,8% до 30,5 млн тонн

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экспорт угля по сети ОАО "РЖД" вырос в январе-феврале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,8% до 30,5 млн тонн, сообщила компания.

В том числе в направлении портов было погружено 27,2 млн тонн (+4,3% к январю-февралю 2024 г.), из них большая часть была отправлена в адрес портов Дальнего Востока - 15,9 млн тонн (+2,2%), Северо-Запада - 7,1 млн тонн (-14,7%), Юга - 4,2 млн тонн (рост в 2 раза).

Через погранпереходы было перевезено 3,2 млн тонн угля (-3,6%).

По данным РЖД, на экспорт в восточном направлении за два месяца 2025 года было отправлено 18,6 млн тонн угля (+1,3%), в том числе половина из Кузбасса - 9,3 млн тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года). Отгрузка из Забайкальского края выросла на 15,2%, до 0,9 млн тонн угля, из Хабаровского края - на 70%, до 1,1 млн тонн, также началась отгрузка на восток из Новосибирской области (1,43 млн тонн).


РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее

Фондовые индексы США в среду выросли более чем на 1% вслед за акциями автоконцернов

Фондовые индексы США в среду выросли более чем на 1% вслед за акциями автоконцернов

ФАС запросила производителей сырого молока о цепочках сбыта и ценах

Цены на нефть теряют более 3%

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

Минэкономразвития заявило о замедлении роста ВВП РФ в январе до 3% с 4,5%

Годовая инфляция в России на 24 февраля ускорилась до 10,15%

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2196 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе354 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });