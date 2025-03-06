Экспорт угля по сети РЖД вырос в январе-феврале на 3,8% до 30,5 млн тонн

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экспорт угля по сети ОАО "РЖД" вырос в январе-феврале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,8% до 30,5 млн тонн, сообщила компания.

В том числе в направлении портов было погружено 27,2 млн тонн (+4,3% к январю-февралю 2024 г.), из них большая часть была отправлена в адрес портов Дальнего Востока - 15,9 млн тонн (+2,2%), Северо-Запада - 7,1 млн тонн (-14,7%), Юга - 4,2 млн тонн (рост в 2 раза).

Через погранпереходы было перевезено 3,2 млн тонн угля (-3,6%).

По данным РЖД, на экспорт в восточном направлении за два месяца 2025 года было отправлено 18,6 млн тонн угля (+1,3%), в том числе половина из Кузбасса - 9,3 млн тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года). Отгрузка из Забайкальского края выросла на 15,2%, до 0,9 млн тонн угля, из Хабаровского края - на 70%, до 1,1 млн тонн, также началась отгрузка на восток из Новосибирской области (1,43 млн тонн).



