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Air France - KLM в IV квартале снизила чистый убыток вчетверо

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Авиагруппа Air France - KLM в четвертом квартале 2024 года сократила чистый убыток вчетверо - до 63 млн евро по сравнению с 256 млн евро за аналогичный период предыдущего года, сказано в ее отчетности.

Операционная прибыль составила 396 млн евро против убытка в 56 млн евро годом ранее.

Выручка в минувшем квартале выросла на 6,4% - до 7,878 млрд евро.

Согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией, аналитики оценивали выручку на уровне 7,697 млрд евро, операционную прибыль - 149 млн евро.

За прошедший квартал авиакомпании группы перевезли 23,486 млн пассажиров, что на 5,1% превысило показатель за тот же период 2023 года. Загруженность рейсов выросла на 2,1 процентного пункта и составила 87,4%.

Air France KLM
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