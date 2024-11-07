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Air France - KLM в III квартале снизила чистую прибыль на 16%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France - KLM в третьем квартале сократила чистую прибыль на 16% - до 780 млн евро по сравнению с 931 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Операционная прибыль сократилась на 12% - до 1,18 млрд евро с 1,34 млрд евро. Негативный эффект от Олимпийских игр в Париже, обусловленный снижением числа пассажиров на международных рейсах в этот город и рейсах из Франции, составил 160 млн евро.

Выручка в минувшем квартале выросла на 4% - до 8,979 млрд евро.

Согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией, аналитики оценивали выручку на уровне 8,89 млрд евро, операционную прибыль - 1,25 млрд евро.

За прошедший квартал авиакомпании группы перевезли 27,855 млн пассажиров, что на 3,5% превысило показатель за тот же период 2023 года. Загруженность рейсов снизилась на 0,4 процентного пункта и составила 89,3%.

KLM Air France
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