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Air France-KLM в I квартале сократила чистый убыток в 1,8 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France-KLM в первом квартале 2025 года сократила чистый убыток в 1,8 раза, а ее операционный убыток и выручка оказались лучше прогноза аналитиков.

В январе-марте чистый убыток компании составил 292 млн евро против убытка 522 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Операционный убыток сократился до 328 млн евро с 489 млн евро в первом квартале прошлого года.

Выручка увеличилась на 7,7% - до 7,165 млрд евро.

Согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией, аналитики оценивали выручку на уровне 7,047 млрд евро, операционный убыток - 377 млн евро.

За прошедший квартал авиакомпании группы перевезли 21,810 млн пассажиров, что на 4,5% превысило показатель за тот же период 2024 года. Загруженность рейсов снизилась до 86% с 86,4%.

Air France-KLM
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