Компания-бенефициар "Шереметьево" в 2023 г. получила в виде дивидендов 15,3 млрд руб.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Шереметьево Холдинг", контролирующее более 66% акций в АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ), получило в 2023 году в виде дивидендов почти 15,3 млрд руб., сказано в отчете общества.

Как уточняется, дивиденды получены от российских организаций. При этом в разделе о связанных сторонах единственным дочерним обществом "Шереметьево Холдинг" в последние три года указан МАШ.

В 2022 году, согласно отчету, дивидендов от участия в российских организациях компания не получала.

Финансовую отчетность за прошлый год самого МАШ в открытых источниках "Интерфакс" не обнаружил. 2021 год компания закончила с чистой прибылью по РСБУ в 5,4 млрд руб. (против убытка в 187 млн руб. за предыдущий год) при выручке в 26,9 млрд руб. (+41%).

Единственным владельцем "Шереметьево Холдинг" является МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" – резидент специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область). До редомициляции, которая произошла в конце 2022 года, компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding.

По данным Росавиации, пассажиропоток "Шереметьево" в 2023 году вырос на 29% до 36,3 млн человек: 26,8 млн перевезено внутри РФ (+22%), 9,5 млн – за ее пределы (+51%). С такими показателями аэропорт сохранил статус крупнейшего в РФ. Основной объем трафика "Шереметьево" обеспечивают компании группы "Аэрофлот".