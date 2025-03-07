Поиск

"Рольф" начал продажи китайских мотоциклов, квадроциклов и багги

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Рольф" начал продажи мототехники двух китайских брендов: мотоциклов Benda, квадроциклов и багги Hisun, сообщила пресс-служба дилера.

"Рольф" стал официальным дилером мотоциклов бренда Benda, которые доступны в центрах "Рольф Юго-Восток" (Москва) и "Рольф Аэропорт" (Петербург). Benda Motorcycle, основанная в 2016 году, располагает двумя заводами в Китае. В дилерских центрах "Рольфа" представлено десять моделей бренда, ориентированных на средний и премиальный сегменты.

Квадроциклы и багги представлены в "Рольф Серпухов", который стал официальным дилером Hisun - одного из крупнейших производителей техники ATV и UTV, входящего в холдинг Chongqing Huansong Industrial (Group) Co., Ltd., основанный в 1987 году. В 2003 году компания была переименована в Hisun Motors Corporation и сосредоточилась на разработке и производстве квадроциклов и багги.

"Выход в сегмент мототехники - стратегически важный шаг для ГК "Рольф". Мы видим значительный потенциал этого рынка и готовы предложить клиентам качественные продукты и сервис на высоком уровне. Расширение ассортимента укрепит позиции компании и позволит нам удовлетворить спрос как частных, так и корпоративных клиентов. Мы планируем постепенно увеличивать объем продаж за счет запуска новых марок и предложения клиентам возможности оптимального выбора из представляемых нами моделей", - сказал директор направления мототехники "Рольфа" Дмитрий Смоляков.

"Рольф" отмечает, что спрос на персональный транспорт в России последнее время рос, особенно в крупных городах. По оценке "Автостата", рынок новых мотоциклов в стране в 2024 году достиг рекордных 43 тысяч штук (+58%).

"Рольф" - автодилерский холдинг с портфелем из более чем 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. Обновленная стратегия холдинга предполагает расширение присутствия в регионах России. За 2024 год дилер реализовал более 96 тысяч автомобилей (-26,6%), в том числе 32,9 тысячи новых (+14,6%) и 63,2 тысячи с пробегом (-38,2%). Консолидированная выручка составила 285 млрд рублей (-26,6%).

Автостат Рольф Китай Benda Hisun Дмитрий Смоляков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Срок службы самолета Ан-26 планируется продлить с 50 до 60 лет

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса

"Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера

"Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера

Минсельхоз допустил нетарифные меры на зерновом рынке при урожае ниже прогноза в этом году

Минсельхоз допустил нетарифные меры на зерновом рынке при урожае ниже прогноза в этом году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });