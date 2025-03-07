"Рольф" начал продажи китайских мотоциклов, квадроциклов и багги

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Рольф" начал продажи мототехники двух китайских брендов: мотоциклов Benda, квадроциклов и багги Hisun, сообщила пресс-служба дилера.

"Рольф" стал официальным дилером мотоциклов бренда Benda, которые доступны в центрах "Рольф Юго-Восток" (Москва) и "Рольф Аэропорт" (Петербург). Benda Motorcycle, основанная в 2016 году, располагает двумя заводами в Китае. В дилерских центрах "Рольфа" представлено десять моделей бренда, ориентированных на средний и премиальный сегменты.

Квадроциклы и багги представлены в "Рольф Серпухов", который стал официальным дилером Hisun - одного из крупнейших производителей техники ATV и UTV, входящего в холдинг Chongqing Huansong Industrial (Group) Co., Ltd., основанный в 1987 году. В 2003 году компания была переименована в Hisun Motors Corporation и сосредоточилась на разработке и производстве квадроциклов и багги.

"Выход в сегмент мототехники - стратегически важный шаг для ГК "Рольф". Мы видим значительный потенциал этого рынка и готовы предложить клиентам качественные продукты и сервис на высоком уровне. Расширение ассортимента укрепит позиции компании и позволит нам удовлетворить спрос как частных, так и корпоративных клиентов. Мы планируем постепенно увеличивать объем продаж за счет запуска новых марок и предложения клиентам возможности оптимального выбора из представляемых нами моделей", - сказал директор направления мототехники "Рольфа" Дмитрий Смоляков.

"Рольф" отмечает, что спрос на персональный транспорт в России последнее время рос, особенно в крупных городах. По оценке "Автостата", рынок новых мотоциклов в стране в 2024 году достиг рекордных 43 тысяч штук (+58%).

"Рольф" - автодилерский холдинг с портфелем из более чем 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. Обновленная стратегия холдинга предполагает расширение присутствия в регионах России. За 2024 год дилер реализовал более 96 тысяч автомобилей (-26,6%), в том числе 32,9 тысячи новых (+14,6%) и 63,2 тысячи с пробегом (-38,2%). Консолидированная выручка составила 285 млрд рублей (-26,6%).