Светлана Виноградова вернется на должность гендиректора "Рольфа"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Светлана Виноградова, возглавлявшая "Рольф" в 2017-2023 годах до смены собственника в 2024 году, вновь назначена гендиректором дилерского холдинга, сообщила пресс-служба компании.

Активы "Рольфа" по указу президента Владимира Путина в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу. За несколько лет до этого, в 2019 году, под уголовное преследование подпали топ-менеджеры дилера, в том числе основатель бизнеса Сергей Петров, который уже тогда покинул Россию, переехав в Австрию. В 2024 году владельцем "Рольфа" стал бизнесмен Умар Кремлев. Гендиректором АО "Рольф" был назначен его бизнес-партнер Роман Антонов.

Виноградова, работающая в "Рольфе" с 1994 года, на этапе смены собственника холдинга занимала должность первого заместителя гендиректора. В сообщении дилера говорится, что она вернется на пост CEO с 24 февраля. Антонов же продолжит работу в "Рольфе" как член совета директоров.

Владелец "Рольфа" Умар Кремлев, процитированный в сообщении, отметил, что под руководством Виноградовой компания продолжит совершенствование экосистемы для безопасного и комфортного владения автомобилем. "Перед Светланой стоят задачи дальнейшего расширения географии присутствия, развития собственного производства, внедрения инновационных цифровых решений и подготовки к IPO. Все это будет способствовать долгосрочному росту и развитию компании на благо граждан нашей страны", - сказал он.

"Рольф" - автодилерский холдинг с портфелем более чем из 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. За 2024 год дилер реализовал более 96 тысяч автомобилей (-26,6%), в том числе 32,9 тысячи новых (+14,6%) и 63,2 тысячи с пробегом (-38,2%). Консолидированная выручка составила 285 млрд рублей (-26,6%).