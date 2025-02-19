Поиск

Светлана Виноградова вернется на должность гендиректора "Рольфа"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Светлана Виноградова, возглавлявшая "Рольф" в 2017-2023 годах до смены собственника в 2024 году, вновь назначена гендиректором дилерского холдинга, сообщила пресс-служба компании.

В РоссииСуд постановил истребовать активы автодилера "Рольф" в пользу РФЧитать подробнее

Активы "Рольфа" по указу президента Владимира Путина в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу. За несколько лет до этого, в 2019 году, под уголовное преследование подпали топ-менеджеры дилера, в том числе основатель бизнеса Сергей Петров, который уже тогда покинул Россию, переехав в Австрию. В 2024 году владельцем "Рольфа" стал бизнесмен Умар Кремлев. Гендиректором АО "Рольф" был назначен его бизнес-партнер Роман Антонов.

Виноградова, работающая в "Рольфе" с 1994 года, на этапе смены собственника холдинга занимала должность первого заместителя гендиректора. В сообщении дилера говорится, что она вернется на пост CEO с 24 февраля. Антонов же продолжит работу в "Рольфе" как член совета директоров.

Владелец "Рольфа" Умар Кремлев, процитированный в сообщении, отметил, что под руководством Виноградовой компания продолжит совершенствование экосистемы для безопасного и комфортного владения автомобилем. "Перед Светланой стоят задачи дальнейшего расширения географии присутствия, развития собственного производства, внедрения инновационных цифровых решений и подготовки к IPO. Все это будет способствовать долгосрочному росту и развитию компании на благо граждан нашей страны", - сказал он.

"Рольф" - автодилерский холдинг с портфелем более чем из 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. За 2024 год дилер реализовал более 96 тысяч автомобилей (-26,6%), в том числе 32,9 тысячи новых (+14,6%) и 63,2 тысячи с пробегом (-38,2%). Консолидированная выручка составила 285 млрд рублей (-26,6%).

Рольф Сергей Петров Умар Кремлев Светлана Виноградова Роман Антонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай сократил портфель US Treasuries в декабре до минимума с 2009 года

В законодательство Москвы ввели понятие "молодой работник"

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Brent подорожала до $75,98 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5879 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });