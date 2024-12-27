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"Рольф" в 2025 г. хочет продать 40-45 тыс. новых авто и 70-80 тыс. - с пробегом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший по выручке российский автодилер "Рольф" в 2025 году планирует увеличить продажи новых автомобилей на 18-32% (до 40-45 тыс. шт.), автомобилей с пробегом - на 9-20% (до 70-80 тыс. шт.), сообщила "Интерфаксу" первый заместитель генерального директора "Рольфа" Светлана Виноградова.

По итогам 2024 года продажи дилера покажут положительную динамику только в сегменте новых автомобилей - рост, как ожидается, составит 17,2%. Машин с пробегом дилер в текущем году реализует на 37,3% меньше, чем годом ранее.

"В этом году мы продадим 34 тыс. новых автомобилей против 29 тыс. в прошлом году, автомобилей с пробегом - 64 тыс. против 102 тыс. соответственно. Этому есть экономическое обоснование. После повышения ставки мы поняли, что выкупать машины с большой разницей к рынку практически не удается. Бизнес новых автомобилей все-таки финансируется отчасти дистрибьюторами. А вот бизнес автомобилей с пробегом финансируется компанией, поэтому экономически целесообразно продавать чуть меньше", - сказала Виноградова.

Финансовые результаты дилера по МСФО, как ожидают в компании, по итогам текущего года также снизятся: выручка составит 285 млрд руб. (-12% г/г), EBITDA - около 10 млрд руб. (-29%), чистая прибыль - 3,1 млрд руб. (-40%) или чуть больше.

Комментируя финансовые и операционные результаты "Рольфа", Виноградова отметила, что акцент в автобизнесе смещается с традиционных сделок с автомобилями в сторону предоставления сервисных и других услуг.

"Из 10 млрд руб. нашей EBITDA более 60% - это доход от сервиса. Когда я 20 лет назад работала директором дилерского центра, у нас 60-65% доходов приходилось на новые автомобили, 35% - на сервис. Сейчас 62% - это сервис, а оставшиеся 38% делятся между новыми автомобилями и машинами с пробегом. Бизнес сильно поменялся, и для многих компаний продажа автомобилей последние несколько лет убыточна. Поэтому мы и начали говорить о развитии экосистемы, куда будет входить все, что связано с владением автомобилем: сервис, услуги эвакуации, проката, такси, покупка запчастей", - сказала Виноградова.

Планы продаж новых автомобилей в 2025 году в "Рольфе" намерены корректировать в зависимости от ситуации на рынке. "Понятно, что в этом году рынок будет на уровне 1,6 млн автомобилей. Цифры на следующий год очень разнятся - от совсем пессимистичного сценария в 1,2 млн до 1,4 млн единиц. Но все-таки с учетом франшиз, которые у нас есть, а также с учетом ввезенных параллельным импортом автомобилей, мы считает, что объем наших продаж будет порядка 40-45 тыс. новых машин", - сказала Виноградова.

Динамика продаж автомобилей с пробегом в следующем году будет в значительной степени зависеть от ключевой ставки, отметали она. "Все это направление финансируется за счет собственных средств, и когда ставка повышается, мы каждый раз рассчитываем, какой объем автомобилей целесообразно выкупать и продавать. Бизнес автомобилей с пробегом складывается из направлений trade-in, когда мы выкупаем автомобиль у клиентов, которые покупают новые машины; и направления выкупа машин, что называется, "с улицы". С бизнесом trade-in всё понятно, а вот "улицу" как раз будем смотреть по экономической целесообразности. Но точно предполагаем, что цифра будет больше, чем в этом году - где-то в районе 70-80 тыс.", - сообщила Виноградова.

Рольф
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