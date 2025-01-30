"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 году скорее всего снизится по пессимистичному сценарию: более чем на 20%, до отметки чуть выше 1,3 млн автомобилей, считает первый заместитель гендиректора дилерской группы "Рольф" Светлана Виноградова.

По прогнозам компании, озвученным на пресс-конференции, за год в стране может быть реализовано 1,305 млн новых автомобилей (-22%), в том числе 603 тысячи машин российских марок (+3%) и 602 тысячи китайских иномарок (-37%). На некитайские машины иностранных брендов, ввозимые в страну по альтернативным каналам, придется еще 100 тысяч штук (-19%).

"Очередная интрига вокруг китайских брендов. Мы, безусловно, встречаемся со всеми нашими производителями и спрашиваем, сколько машин они хотят продать. Получив от них планы продаж на 2025 год, мы имеем очень большую цифру. Она, в общем-то, даже больше, чем факт 2024 года. И, конечно, мы задались вопросом - за счет чего? Каждый рассказывает про новые модели, про СПИК, про какие-то новые программы, продукты и так далее. Вопрос - насколько наше население готово с точки зрения экономической составляющей? При такой высокой ключевой ставке и при высокой доле автокредитования в продажах, конечно, клиенты откладывают покупки", - сказала Виноградова.

По ее словам, "ситуация омрачается и тем, что уже достаточно большое количество автомобилей перешло с прошлого года". "Плюс ко всему, конечно, очень много локализованного производства. Машины производятся, конвейер запущен. Но для автомобильной индустрии переизбыток машин - это всегда очень плохо. Это плохо с экономической точки зрения, потому что мы, в общем-то, вынуждены дисконтировать", - отметила она.

В 2024 году "Рольф" реализовал в России в общей сложности более 96 тысяч автомобилей (-26,6%), в том числе 32,9 тысячи новых (+14,6%) и 63,2 тысячи с пробегом (-38,2%).

"Рост по новым машинам, которые мы везем "параллельным импортом", был небольшой. Основной рост, конечно, был за счет открытия новых китайских франшиз. По автомобилям с пробегом ситуации диаметрально противоположная: мы упали и к 2023 году, и к 2022 году. Опять-таки основная причина - это повышение ключевой ставки", - сказала Виноградова, отметив, что бизнес автомобилей с пробегом финансируется за счет собственных средств дилера - в отличие от бизнеса в "новом" сегменте, где финансирование идет за счет производителей по механизму факторинга.

"Машины с пробегом мы выкупаем сами, делаем диагностику, предпродажную подготовку. Средняя оборачиваемость автомобиля с пробегом в нашей компании - 39 дней. Мы этим показателем гордимся, потому что в некоторых компаниях эта цифра - 180 дней. Понятно, что невозможно выкупить машину, которая стоит по рынку 2 млн рублей, например, за 1 млн рублей. Понятно, что маржа - где-то порядка 10-11%. И, конечно, если ты выкупаешь машину с маржой 11% и у тебя оборачиваемость 180 дней - понятно, что этот бизнес становится убыточным. Поэтому что касается "выкупа с улицы" - очень многие компании этот бизнес свернули", - прокомментировала Виноградова.

По ее словам, в текущем году рынок автомобилей с пробегом ожидается близким к уровню прошлого года. "Мы закончили 2024 год по бизнесу с автомобилями с пробегом с общим (по России -ИФ) рынком в 6 млн единиц. Где-то на таком же уровне в базовом сценарии видим этот рынок и в 2025 году. Даже если он будет чуть меньше, минус 4% в пессимистичном сценарии, в абсолюте это будет все равно много - 5,76 млн штук", - добавила она.

Консолидированная выручка компании составила 285 млрд руб. (-26,6%), EBITDA - 10 млрд рублей (-25,4%), маржинальность EBITDA - 3,5% (-0,6 п.п.) чистая прибыль - 3 млрд рублей (-43,4%).

"Выручка у нас, безусловно, упала. Она больше, чем в 2022 году, но меньше, чем в 2023 году. Это связано с бизнесом автомобилей с пробегом, на который в выручке приходится достаточно большая доля. Сервис у нас на том же уровне, новые машины - выросли. Единственное, что упало - это бизнес автомобилей с пробегом. На уровне финансовых показателей понятно, что на графике это выглядит как темп снижения и по EBITDA, и по маржинальности EBITDA. Но мы знаем очень много крупных компаний - не говоря о мелких, региональных компаниях, - которые закончили год с убытком. Мы все-таки закончили его с чистой прибылью", - добавила топ-менеджер.