"Рольф" хочет увеличить участие в сделках по перепродажам автомобилей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Дилерская группа "Рольф" планирует расширить свое присутствие в сегменте сделок между физическими лицами (C2C, перепродажа автомобилей) на рынках Москвы и Петербурга до 10% с 2,6%, ожидаемых в 2025 году с запуском профильного сервиса "Рольф Автогарант".

Рынок легковых автомобилей с пробегом в 2024 году, как ранее сообщали в "Автостате", составил 6 млн единиц (+6% к 2023-му). При этом, как рассказал журналистам директор проектного офиса ГК "Рольф" Алексей Крюков, три четверти рынка приходится на сегмент C2C, то есть на перепродажи между физлицами.

"Это очень большая доля с учетом общего объема рынка в 6 млн автомобилей. Такие сделки проходят с осмотром автомобиля на улице. При этом покупатели в лучшем случае привлекают для их совершения своих друзей, более-менее способных показать узлы и агрегаты, на которые нужно обратить внимание, или пользуются услугами автоподборщиков. На рынке нет сильного профессионального игрока, который мог бы помочь этим клиентам осуществить качественную проверку транспортного средства, тем самым сделав выбор в пользу того или иного автомобиля более взвешенным", - сказал Крюков журналистам.

Сервис "Рольфа" по обеспечению комплексной проверки автомобилей и юридического сопровождения сделок между физлицами работает в дилерских центрах компании в Москве, Петербурге и Серпухове. В течение ближайших месяцев дилер планирует запустить его также в Краснодаре, где в конце прошлого года открыл свой первый региональный центр по франшизе.

"Выход "Рольфа" в сегмент C2C соответствует долгосрочной стратегии группы по расширению спектра услуг и укреплению позиций на вторичном рынке. По прогнозам компании, к концу 2025 года доля участия "Рольфа" в C2C-сделках на рынках Москвы и Санкт-Петербурга составит 2,6%, а в перспективе пяти лет - около 10%", - отмечает пресс-служба дилера.

В базовый пакет предлагаемой услуги включаются: проверка технического состояния автомобиля и его лакокрасочного покрытия, проверка юридической чистоты машины, подготовка договора купли-продажи, контроль проведения сделки на каждом этапе. Клиенты также могут дополнительно воспользоваться услугами страхования, банковского финансирования или оформить гарантию до 5 лет на купленный автомобиль.

"Рольф" - автодилерский холдинг с портфелем более чем из 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. Обновленная стратегия холдинга предполагает расширение присутствия в регионах. За 2024 год дилер реализовал более 96 тысяч автомобилей (-26,6%), в том числе 32,9 тысячи новых (+14,6%) и 63,2 тысячи с пробегом (-38,2%). Консолидированная выручка составила 285 млрд рублей (-26,6%).