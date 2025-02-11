Консорциум Маска хочет купить контролирующую структуру OpenAI за $100 млрд

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск и группа других инвесторов направили предложение о покупке некоммерческой организации, контролирующей ИИ-стартап OpenAI, примерно за $100 млрд, пишет Financial Times.

Заявка была направлена накануне, говорит юрист бизнесмена Марк Тоберофф.

Глава OpenAI Сэм Альтман в социальной сети X (бывшая Twitter) отреагировал на это предложение словами "нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите". Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд.

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